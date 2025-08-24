IMMINENCE geht im Dezember auf Europatour

Nach dem Erfolg der restlos ausverkauften Europatour präsentiert IMMINENCE ein völlig neues Show-Konzept: Ein einzigartiges Konzerterlebnis mit Streichquartett auf der Bühne! Erstmals mit den originalen und akustischen Songs der Band - vereint an einem einzigen Abend!



"The Black Finale" wird im Dezember 2025 an fünf exklusiven Terminen in Europa stattfinden.



IMMINENCE - Live with string quartet

"The Black Finale" - mit Special Guest NE OBLIVISCARIS



16.12.2025  (NL) Tilburg, O13

17.12.2025  (FR) Paris, Salle Pleyel

18.12.2025  (DE) Köln Palladium

19.12.2025  (DE) Hamburg, Inselpark Arena

21.12.2025  (UK) London, O2 Shepherd's Bush Empire



