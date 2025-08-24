IMMINENCE geht im Dezember auf Europatour
Nach dem Erfolg der restlos ausverkauften Europatour präsentiert IMMINENCE ein völlig neues Show-Konzept: Ein einzigartiges Konzerterlebnis mit Streichquartett auf der Bühne! Erstmals mit den originalen und akustischen Songs der Band - vereint an einem einzigen Abend!
"The Black Finale" wird im Dezember 2025 an fünf exklusiven Terminen in Europa stattfinden.
IMMINENCE - Live with string quartet
"The Black Finale" - mit Special Guest NE OBLIVISCARIS
16.12.2025 (NL) Tilburg, O13
17.12.2025 (FR) Paris, Salle Pleyel
18.12.2025 (DE) Köln Palladium
19.12.2025 (DE) Hamburg, Inselpark Arena
21.12.2025 (UK) London, O2 Shepherd's Bush Empire
