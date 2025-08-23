ELECTRIC CALLBOY hat genug gewartet
23.08.2025 | 16:42
Die Metalcore-Senkrechtstarter ELECTRIC CALLBOY melden sich mit einem neuen audiovisuellen Knall zurück. Via Century Media hat die Band das Video zu 'Still Waiting' veröffentlicht.
Viele Fans dürften beim Anblick und Anhören des Clips zustimmend nicken: Das Warten hat sich definitiv gelohnt!
STILL WAITING (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=wPZnearOJbM
