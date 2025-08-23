GRYMHEART mit neuem Video

Mit 'The Dark Rider' veröffentlichen die ungarischen Melodic-Death/Folk-Metaller GRYMHEART ihre neueste Single. Nach dem Debütalbum "Hellish Hunt" (2023), ist dies der erste Vorbote, des in Arbeit befindlichen, nächsten Langspielers.





https://www.youtube.com/watch?v=37s9fREKy6c

Redakteur: Norman Wernicke