GRYMHEART mit neuem Video
23.08.2025 | 16:40
Mit 'The Dark Rider' veröffentlichen die ungarischen Melodic-Death/Folk-Metaller GRYMHEART ihre neueste Single. Nach dem Debütalbum "Hellish Hunt" (2023), ist dies der erste Vorbote, des in Arbeit befindlichen, nächsten Langspielers.
The Dark Rider (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=37s9fREKy6c
