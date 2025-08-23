THE PRETTY RECKLESS mit neuer Single und Videoclip
Nach den ausgedehnten Konzertreisen im Vorprogramm von AC/DC scheint im Hause THE PRETTY RECKLESS erstmals seit 2021 endlich wieder Zeit für neue Musik zu sein, und so präsentiert uns das Quartett mit der Single und dem Videoclip zum neuen Song 'For I Am Death / Life Evermore Part 2' ein echtes Pfund, das auf ein hoffentlich bald erscheinendes neues Album hoffen lässt. Ob Taylor Momsen hier ihren "Bat Incident" von der letzten Tour inhaltlich aufgearbeitet hat? Fast scheint es so... mit epischen Folgen...
Photo: Chris Schantzen (POWERMETAL.de Archiv)
