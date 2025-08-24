KARATE STEVE kurz vor dem dritten Album

Das in Boston, Massachusetts, ansässige Riff-lastige Metal-Quartett KARATE STEVE wird am 24. Oktober sein drittes Album "Time Under Tension" veröffentlichen.

Den Track 'Gentrifier' gibt es jetzt schon mal vorab. Geboten wird mathmetallener Hardcore in typischer erkälteter Ostküstenmanier.

Gentrifier

https://www.youtube.com/watch?v=SWOoWH7RmE4