IRON SAVIOR und die Welt der Maschinen

Am 22. August 2025 erschien via PERCEPTION - A Division of Reigning Phoenix Music der letzter Teil der "Reforged"-Doppelalbum-Reihe "Machine World" von IRON SAVIOR. Mit 'Machine World' (von "Battering Ram", 2004) gibt es einen weiteren re-recorded Track.



Bandchef Piet Sielck (Gesang, Gitarre) bezieht Stellung:

"Wir freuen uns enorm, diese Songs zurück ins Rampenlicht zu befödern - in schickem neuem Gewand und bereit für die nächsten Jahrzehnte. Mit diesem letzten "Reforged"-Album sind zudem nahezu alle Songs unserer Noise-Records-Ära wieder in physischer Form verfügbar. Genießt die wilde Fahrt, wir sehen uns auf Tour!"



Machine World (2025 Re-Recorded)







https://www.youtube.com/watch?v=eD7QQdLEdb4

