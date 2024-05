THE FORESHADOWING: Neuer Plattenvertrag mit Lifeforce Records geschlossen

Die römischen Gothic-Doomer von THE FORESHADOWING haben einen Plattenvertag mit Lifeforce Records geschlossen. Bei diesem Label wird im November ein neues Album erscheinen. Dazu soll es demnächst weitere Informationen geben.



Die Band, die 2005 gegründet worden ist, pausierte zirka fünf Jahre lang. Im vergangenen Jahr gab es mit der EP "Forsaken Songs" ein erstes Lebenszeichen der römischen Herrschaften. Zudem war die Band kürzlich mit IN THE WOODS und SATURNUS auf Europatour.





