TENSIDE auf Sommer-Tour

TENSIDE hat es mit dem letzten Album "Come Alive Dying" auf Platz #6 – Deutsche Top 100 Album Charts geschafft. Jetzt geht es im Sommer 2024 auf Festival Tournee, sowie als Support Act auf Arena Shows mit FIVE FINGER DEATH PUNCH in Deutschland und der Schweiz. Eine exklusive TENSIDE-Sommer-Club-Show findet am 28. Juni 2024 in Düsseldorf statt.



TENSIDE "Come Alive Dying" Sommer-Tour 2024



10.05.24 Dischingen, Heavy Days Festival

28.05.24 Zürich (CH), Hallenstadion - (Supporting: FIVE FINGER DEATH PUNCH)

22.06.24 Gräfenhainichen, Full Force Festival

28.06.24 Düsseldorf, Der Hof - (Exclusive Summer Club Show)

29.06.24 Hamburg, Summer Phase Festival

11.07.24 Stuttgart, Schleyerhalle - (Supporting: FIVE FINGER DEATH PUNCH)

12.07.24 Augsburg, Sommer am Kiez Open Air

20.07.24 Marienberg, Rock auf dem Berg Open Air

31.07.24 München, Free & Easy Festival

16.08.24 Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

24.08.24 Lich, Music Forge Festival

21.09.24 Geldern, Mett 4 All Festival

Quelle: Another Dimension Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: tenside come alive dying sommer tour 2024 five finger death punch