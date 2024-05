PARADISE IN FLAMES: Frühling in c-moll

Das neue Album "Blindness" der brasilianischen Metalband PARADISE IN FLAMES soll am 14. Juni auf den Markt kommen. Das Video der aktuellen, digitalen Single 'Concerto No 6 In C Minor, Cold Spring' ist online.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: paradise in flames blindness concerto no 6 in c minor cold spring