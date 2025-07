THE DARK SIDE OF THE MOON ist nicht zu fangen

Wir erinnern uns: Das Metal-Quartett THE DARK SIDE OF THE MOON besteht aus Mitgliedern von FEUERSCHWANZ, Amaranthe und AD INFINITUM. Das Debütalbum "Metamorphosis" erblickte am 12. Mai 2023 via Napalm Rec ords das Licht der Welt.



Jetzt begibt sich das Quartett auf eine neue Reise. Ihre neue Single 'Can't Catch Me Now' führt sie in das düstere Panem. Geführt von Sängerin Melissa Bonny (AD INFINITUM) und angetrieben von der Gitarrenarbeit von Hans Platz (FEUERSCHWANZ) ist diese Metal-Version von 'Can't Catch Me Now'. Eine Interpretation von Popstar Olivia Rodrigos Beitrag zum Soundtrack des Hollywood-Blockbusters "Die Tribute von Panem: The Ballad Of Songbirds & Snakes".



THE DARK SIDE OF THE MOON über 'Can't Catch Me Now':

" 'Can't Catch Me Now' – unsere erste Veröffentlichung seit dem Debütalbum "Metamorphosis"! Ein neues Kapitel beginnt und wir können es kaum erwarten, diese Reise gemeinsam mit euch anzutreten!"



THE DARK SIDE OF THE MOON ist im kommenden Herbst auch live – als Tour-Support für LORD OF THE LOST und FEUERSCHWANZ auf der "LORDS OF FYRE" Co-Headline Tour zu sehen



Can't Catch Me Now







https://www.youtube.com/watch?v=TSD95wqdCdY



THE DARK SIDE OF THE MOON - Support von LORD OF THE LOST & FEUERSCHWANZ auf der "LORDS OF FYRE" Co-Headline Tour:

02.10.25 DE - Berlin / Columbiahalle

03.10.25 DE - Leipzig / Haus Auensee

04.10.25 DE - Offenbach / Stadthalle

10.10.25 DE - Hannover / Swiss Life Hall

11.10.25 DE - Fürth / Stadthalle

17.10.25 DE - Munich / Zenith

18.10.25 DE - Düsseldorf / Mitsubishi Halle