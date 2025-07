ARCANA TALES mit neuem Album

Mastermind Luigi Soranno alias ARCANA TALES hat Großes vor. Am 20. Oktober 2025 erscheint das neue Studioalbum "Ancestral War". Damit knüpft der italienische Komponist nahtlos an das Klangbild des Vorgängers "Until Where the Northern Lights Reign" an.



Wie bereits beim letzten Werk übernimmt erneut das Label Broken Bones Promotion & Productions den Release. Fans cineastischer, orchestraler Metal-Inszenierungen dürfen sich auf ein weiteres opulentes Kapitel aus der Klangwelt von ARCANA TALES freuen.









"Ancestral War" Trackliste:





01-Rising Darkness

02-Ancestral War

03-The Endless Wearing Fight

04-Frozen Rhapsody

05-Shining Blue Light

06-Sons of the Stone

07-Call For Glory

08-Blood and Honor

09-Marching Through the Fire

10-Between Myth and Legend

