Sternenfestival in Burgebrach mit DORO, GRAVE DIGGER und BONFIRE

Die kleine Marktgemeinde Burgebrach werden viele Musiker mit ihren Instrumenten in Verbindung bringen. Doch der Ort hat noch einiges mehr zu bieten. Im Rahmen der „Sternenfestival im Grünen“-Reihe wird es am Donnerstag, den 28. August 2025 die "Classic Rock Night" geben. Der Veranstalter THOMANN Management hat ein sehr feines Billing auf die Beine gestellt.

DORO, GRAVE DIGGER und BONFIRE werden am 28. August ihre Hits mit zum Festplatz Burgebrach und für gute Stimmung sorgen. Alle drei Bands haben fast einen Stammplatz in unserer Berichterstattung. Schaut mal rein in den Konzertbericht von GRAVE DIGGER.

Tickets bekommt Ihr für einen schmalen Taler unter anderem bei Eventim. Informationen zur Classic Rock Night bekommt Ihr bei THOMANN Management.