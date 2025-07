Neuer Song von SPEED QUEEN

Die belgische Heavy Metal-Band SPEED QUEEN hat einen weiteren Song aus ihrem kommenden Debütalbum "...With A Bang!" veröffentlicht, das am 5. September 2025 über High Roller Records in allen Formaten erscheinen wird.

Ein Videoclip zur neuen Single 'The World Ends Tonight' ist hier verfügbar:

The World Ends Tonight

https://www.youtube.com/watch?v=IHUY8B62clk