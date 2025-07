Neues Stück von DRAGONSCLAW

Der dritte Longplayer "Moving Target" der australischen Power Metaller DRAGONSCLAW steht in den Startlöchern und erscheint am 22. August via High Roller Records.

Reinhören in die Platte könnt ihr nun in einen weiteren Vorab-Song mit dem Titel 'Cry Wolf'.

"Moving Target" Trackliste:



1. The Road Beneath Your Wheels

2. Survival

3. Cry Wolf

4. Don't Break The Silence again

5. Back On The Streets

6. Ghost Soldiers

7. Shadowfire

8. (Tell me) All Your Lies

9. Raise Your Fist

Cry Wolf

https://www.youtube.com/watch?v=9iBFwlGL2ZE