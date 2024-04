THE COMMONERS: wir sehen uns wieder

Am 5. Juli 2024 erscheint via Gypsy Soul Records mit "Restless" das neue Album der kanadischen Rockband THE COMMONERS. Nach 'Devil Teasin' Me' und 'The Way I Am' erscheint mit 'See You Again' die dritte Auskopplung aus dem Album.



Es ist ein Song, der von Adam Cannons (Drums) Vater Greg inspiriert und ihm auch gewidmet ist:

"Es ist auch eine Botschaft, die jeder von uns in seinem eigenen Leben verankern konnte, indem wir die Erinnerung an Menschen ehren, die wir geliebt und verloren haben. Es ist ein Tribut, der sich über den Sand der Zeit erstreckt, als eine Ode an diejenigen, die nicht mehr unter uns weilen. Wir hoffen, dass es den Fans gefällt und dass es bei denjenigen Anklang findet, die in ihrem Leben einen Verlust erlitten haben."



Trackliste "Restles":



01. Devil Teasin' Me

02. Shake You Off

03. The Way I Am

04. Restless

05. Gone Without Warning

06. Who Are You (Ain't Knocked Down)

07. Body And Soul

08. See You Again

09. Too Soon To Know You

10. All That We Have



Hier schon einmal drei erste Tourdaten für Deutschland:



05.05.2024 - Musiktheater Piano, Dortmund

06.05.2024 - Colos-Saal Aschaffenburg

28.06.2024 - Harley Days Bike Fest – Hamburg



See You Again







