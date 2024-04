Das Billing für das SUMMER BREEZE 2024 ist komplett!

Jetzt ist alles beisammen, die letzten noch fehlenden Bands für das SUMMER BREEZE 2024 wurden bekannt gegeben. Es handelt sich durchgehend um eher kleine Bands, die die noch verbliebenen Slots auf den Bühnen an den Festivaltagen vom 14. bis 17.8. füllen sowie um fünf Bands, die bereits am Dienstag den Frühanreisern das Aufbauen versüßen werden. Dabei werden sicher wieder ein paar Geheimtipps lauern, deswegen sollte man diese letzten dreißig Bands ebenfalls unter die Lupe nehmen:

ANGSTSKRÍG, AVRALIZE, DEFOCUS, DISBELIEF, EMBRACE YOUR PUNISHMENT, ERADIKATED, ERDLING, ESCUELA GRIND, EYES WIDE OPEN, FALL OF SERENITY, FATEFUL FINALITY, HALCYON DAYS, HAND OF JUNO, HEMELBESTORMER, IMPALEMENT, KUPFERGOLD, LEAVE., LOS MALES DEL MUNDO. MAVIS, MØRKET, NYKTOPHOBIA, PALEHØRSE, PLAGUEMACE, RANDALE, SHREDHEAD, SLOW FALL, SOULPRISON, SPIRE OF LAZARUS, VENUES, ZERRE

Ich habe mit VENUES auch schon eine Band in der Liste ausgemacht, die ich gerne sehen möchte, denn 2018 habe ich sie schon einmal auf dem SBOA erlebt und das war ziemlich gut. Aber ich bin sicher, da verbergen sich noch mehr Perlen.

Das Festival ist bereits beinahe ausverkauft, deswegen sichert euch eure Karte(n) unbedingt zeitnah im Ticketshop.