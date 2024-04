NEVER BACK DOWN und CABAL

Die Musiker NEVER BACK DOWN aus Nordrhein-Westfalen haben in Zusammenarbeit mit Andreas, von der dänischen Deathcore-Band CABAL, eine Single herausgebracht: 'Paradox'. Sie beschreibt das Gefühl, "warum zu viel auch nichts sein kann".



"Die menschliche Sensorik hält viele Überraschungen bereit. Manchmal kommt die eigene Gefühlswelt aber auch einfach nur ans Limit ihrer Kapazitäten. 'Paradox' beschreibt den Moment, in welchem man so überwältigt von so vielen verschiedenen Gefühlen ist, dass man eigentlich nichts mehr wirklich spürt. Während dieses Kampfes zwischen Gefühl und Taubheit läuft die Welt außerhalb jedoch wie gewohnt weiter, was zusätzlich ein sehr merkwürdiges Gefühl des Abgekoppeltseins erzeugt.



Außerdem richtet NEVER BACK DOWN mit folgenden Worten ihren Dank an den Ko-Kreatoren der neuen Single:

"Die Zusammenarbeit mit Andreas von der dänischen Deathcore-Band CABAL hätte unkomplizierter nicht sein können. Er hat die Message des Songs sofort verstanden und konnte unsere Vorstellung sehr gut vertonen. Andreas, thanks for nailing your feature-part, dude!"



Hier einige Live-Dates für 2024:



10.8. Krefeld – Schlachthof

06.9. Hannover – Subkultur

14.9. Hamburg – Headcrash

20.9. München – Backstage

21.9. Frankfurt – Nachtleben

27.9. Berlin - Badehaus



https://www.youtube.com/watch?v=EL66-c4yips

Quelle: Starkult Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: never back down cabal paradox