VICIOUS RAIN kommt sich wie in einem Alptraum vor

Die Schweizer Band VICIOUS RAIN, bestehend aus Sänger David Häusermann, Gitarrist und Sänger Mauro Gugerli, Gitarrist Tristan Meier, Bassist Loris De Notaristefano und Schlagzeuger Michael Teufelberger, hat mit 'Like A Nightmare' eine neue Single und ein beeindruckendes Video veröffentlicht.



David Häusermann über die Single:

"In 'Like A Nightmare' geht es um die schmutzige Seite der Liebe. Es ist, als ob man sich zu etwas hingezogen fühlt, von dem man weiß, dass es einem wehtun wird, aber man kann sich nicht dagegen wehren. Der Song fängt das Gefühl ein, in einem Kreislauf aus Verlangen und Schmerz gefangen zu sein, der einen hoffnungslos und gefangen zurücklässt."



Like A Nightmare







https://www.youtube.com/watch?v=93Rm9AxhJb0



