THE BREW: Tourdaten Herbst 2024

Das britische Rocktrio THE BREW wird in diesem Jahr aus gegebenem Anlass auf seine 20th-Anniversary-Tour gehen. Dazu gibt es in Deutschland folgende Termine. Vorgruppe ist ROVAR.

23.10. Aschaffenburg, Colos Saal

24.10. Bensheim, Musiktheater Rex

25.10. Köln, Kantine

26.10. Oldenburg, Cadillac

29.10. München, Backstage (Halle)

30.10. Berlin, Columbia Theater

31.10. Hamburg, Markthalle

02.11. Münster, Sputnik Halle