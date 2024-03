Neuigkeiten von NESTOR

Am 31. Mai 2024 veröffentlicht NESTOR via Napalm Records das zweites Album "Teenage Rebel". Das Quintett um Sänger Tobias Gustavsson hat sich ursprünglich 1989 gegründet, aber verschwand dann von der Bildfläche bis es 2021, über 30 Jahre nach ihrer Gründung, endlich ihr Debütalbum "Kids In A Ghost Town" veröffentlichte und die internationale Musikszene mit ihrem zeitlosen Sound im Sturm eroberte. NESTOR teilte sich bereits die Bühne mit Größen wie ALICE COOPER, DEF LEPPARD oder EUROPE und spielte als Support für die legendären KISS in Stockholm.



Mit 'Victorious' wird ein erster Song aus dem neuen Album veröffentlicht.



NESTOR kommentiert:

" 'Victorious' handelt davon, seinem Herzen zu folgen und sich zu weigern aufzugeben! Dieses Motto war seit unseren Anfängen in den späten 80er Jahren stets unsere Leitlinie und es fühlt sich großartig an, es in einem Song wie 'Victorious' auf den Punkt zu bringen."



"Teenage Rebel" Trackliste:



01. The Law Of Jante, feat. Freya Miller

02. We Come Alive

03. Teenage Rebel

04. Last To Know

05. Victorious

06. Caroline

07. The One That Got Away

08. Addicted To Your Love

09. 21

10. Unchain My Heart

11. Daughter



Victorious







https://www.youtube.com/watch?v=8rmvICJFFFE

