HAUNTED PLASMA kündigt Debütalbum an

Am 31. Mai 2024 erscheint über Svart Records das Debütalbum, "I", von HAUNTED PLASMA.



Futuristischer Synthesizer Sound trifft hier auf kosmischen Black Metal, "Mensch trifft Maschine" in einem kybernetischen Ödland, vor einem konzeptionellen Hintergrund im Stil von William Gibson und Phillip K. Dick. Den Sound prägen zeitgenössische Interpretationen von Krautrokkult, psychedelischem Black Metal und Techno aus den 90er Jahren.



Zur Band gehören Juho Vanhanen (ORANSSI PAZUZU), Timo Kaukolampi (K-X-P) und Tomi Leppänen (K-X-P). Gastvocals werden beigesteuert von Mat McNerney (HEXVESSEL), Pauliina Lindell (VUONO, DUST MOUNTAIN) und Ringa Manner (RUUSUT, THE HEARING). Alles einige führende zeitgenössische Musiker der finnischen Heavy- und Avantgarde-Musikunterwelt.



Das Debütalbum von HAUNTED PLASMA wird es auf CD, digital und folgenden Vinyl-Varianten geben, die alle ein 12"-Booklet beinhalten:

300 auf Standard Black Wax, 200 auf Amber + Black Smoke und 500 auf Turquoise/Black Marble .



Einen Vorgeschmack könt ihr euch auf der ersten Single 'Reverse Engineer' anhören.



HAUNTED PLASMA: "I" Trackliste:



1.⁠ ⁠Reverse Engineer

2.⁠ ⁠Machines Like Us

3.⁠ ⁠Spectral Embrace

4.⁠ ⁠Echoes

5.⁠ ⁠Haunted Plasma



Reverse Engineer







https://www.youtube.com/watch?v=dhc4RDIV9WU

