SUPERMODEL TAXIDERMY: Infos zum neuen Minialbum

Am 31. Mai soll das neue Minialbum "At What Cost" der Hardcoreformation SUPERMODEL TAXIDERMY aus Kanada erscheinen. Die Band gibt Cover und Trackliste bekannt:



1) Wake Up 1:56

2) Exorcist For Beer 3:21

3) Clinics 3:20

4) Lipstick 2:54

5) Blood Painted Dash 3:16

6) Gage 1:48

7) Kevlar 3:10

8) The Hanging Tree 3:17

9) Subliminal 3:12 (SUICIDAL TENDENCIES-Cover)

10) Death Dealer 3:37

Spieldauer: 29:55





