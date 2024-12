TERRA ATLANTICA feiert Weihnachten auf dem Meer

Nachdem die Veröffentlichung von "Beyond The Borders" nun auch schon eine Weile her ist, ist es umso erfreulicher, dass für 2025 - zum zehnjährigen Jubiläum - ein neues Album angekündigt ist.



Damit sich die Wartezeit nicht gar so lang gestaltet, präsentiert uns die Band mit 'Christmas On The Sea' ihren allerersten, originalen Weihnachtssong.



Christmas On The Sea







https://www.youtube.com/watch?v=KNJX_c1RYCw

Quelle: Band / Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: terra atlantica christmas on the sea