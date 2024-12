MIRACLE OF SOUND geht wieder unter die Piraten

Am 8. November 2024 erschien über Napalm Records das erste physisches Album "Materia (Best Of 2011 - 2024)" von MIRACLE OF SOUND.



Ab Februar geht Gavin Dunne dann mit seiner Band auf Europa-Tour und kommt auch für vier Konzerte nach Deutschland. Es ist seine erste Tour als MIRACLE OF SOUND überhaupt.



'Gráinne Mhaol, Queen Of Pirates', das er in Kollaboration mit PIPER ALLY‬ aufgenommen hat, war schon lange in Vorbereitung und konnte jetzt endlich fertiggestellt werden.



Gráinne Mhaol, Queen Of Pirates, feat. PIPER ALLY‬ (Irish Pirate Metal)







https://www.youtube.com/watch?v=mzfq5BJFON0

Quelle: Miracle Of Sound Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: miracle of sound piper ally grainne mhaol queen of pirates materia skal europa tour 225