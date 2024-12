PATRIARKH mit nächster Single

Die polnischen Black Metal-Ikonen PATRIARKH (ehemals BATUSHKA) veröffentlichen heute ihre neue Single 'ВЕРШАЛИН II (WIERSZALIN II)'. Der Track ist ein weiterer Vorgeschmack auf das neue Konzeptalbum "ПРОРОК ИЛИЯ (PROROK ILJA)", das am 3. Januar 2025 über Napalm Records erscheint. Das offizielle Musikvideo folgt in den kommenden Tagen.



PATRIARKH zur neuen Single:

" 'ВЕРШАЛИН II (Wierszalin II)' erforscht das Thema der Offenbarung und hebt die bedeutende Rolle der Mutter Gottes als symbolisches Zeichen innerhalb des Stücks hervor. Es spiegelt eine Salbung wider, die die Botschaft des Propheten begleitet und als Gebet voller Sinn und Zweck dient. Dieser Hymnus wird mit dem Propheten Ilya in Verbindung gebracht und fasst seine Ausdrücke von Anbetung, Lobpreis und Dankbarkeit für die Gelegenheit zusammen, durch sein Werk dem Himmel zu dienen und es zu verherrlichen. Letztlich betont das Lied die Verbindung zwischen göttlicher Offenbarung und der Mission des Propheten, die schließlich scheitert.“



ВЕРШАЛИН II (WIERSZALIN II)







https://www.youtube.com/watch?v=7a31Quup_Qc



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: patriarkh ehemals batushka wierszalin iv wierszalin ii