BURNING WITCHES und der Spiegel

Zum heutigen Release ihrer Maxi-Single "The Spell Of The Skull" haben die Damen von BURNING WITCHES den zweiten Song, 'Mirror, Mirror', veröfentlicht.



https://www.youtube.com/watch?v=mGont6FX3mw



