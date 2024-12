Neuigkeiten von BLOODBARK

Kurz nach dem Jahreswechsel wird es neuen Black Metal von BLOODBARK geben. Das zweite Album steht in den Startlöchern und wird via Northern Silence Productions veröffentlicht. "Sacred Sound of Solitude" heißt der Langspieler, welcher nach dem Debütalbum "Bonebranches" 2018, nun für den 03.01.2025 angekündigt ist. Wer es nicht erwarten kann, für den hat die Band bereits einen Song bei Youtube online gestellt.

"Sacred Sound of Solitude"

1 Time Is Nothing

2 From Ash to Dust to Pollen

3 Glacial Respite

4 Augury of Snow

5 Griever's Domain