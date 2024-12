BLEEDING FOREST mit Debütalbum

Die polnische Black-Metal-Band BLEEDING FOREST bringt am 12.12.2024 (um Mitternacht) ihr erstes Album "Revolution" heraus. Nach Angaben der Band wird die Scheibe auf allen gängigen Streamingplattformen erscheinen. Das Album, welches in Eigenregie veröffentlicht wird, reiht sich an die 2023 erschienene EP "Betrayers ov God" und die dieses Jahr veröffentlichte Single 'Flesh on My Teeth' an.



"Revolution"

1 La Foule Crie (Intro)

2 Only Death Can Help Me

3 Liberté, Égalité, Fraternité

4 Satan's Syringe

5 Whispered Promises

6 Disease of Faith

7 Seven

8 Pagan Butcher (Live from 2 Koła '24)