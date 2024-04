TERMINAL NATION: Neuer Song 'Merchants Of Bloodshed' am Start

Die amerikanische Death-Metal-Band TERMINAL NATION hat mit 'Merchants Of Bloodshed' den zweiten Song von ihrem neuen Album veöffentlicht.

Das zweite Werk ist für den 03.05.2024 angekündigt und trägt den Namen "Echoes Of The Devil’s Den". Es wird via 20 Buck Spin erscheinen.



Vor gut einem Monat kam die erste Single 'Written By The Victor' auf den Markt.



Die Tracklist liest sich so:

01. Echoes Of The Devil's Den

02. Written By The Victor

03. The Spikes Under The Bridge

04. No Reform (New Age Slave Patrol)

05. Empire In Decay

06. Embers Of Humanity

07. Merchants Of Bloodshed

08. Bullet For A Stone

09. Dying Alive

10. Cemetery Of Imposters

11. Immolation (Of Mother Earth)

12. Release The Serpents



Das Album kann bereits auf der Hompage des Labels vorbestellt werden.

