Neues Album von LEPROUS im August!

Das dürfte dem geneigten Prog-Fan freuen: LEPROUS kündigt für August 2024 das neue Album "Melodies Of Atonement" an. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, dafür einen Kommentar der Band:

"Melodies of Atonement" heißt unser neues Album und wie jede Band auf der Welt über ihr neues Album denkt, haben wir das Gefühl, dass es unser bisher bestes ist! Aber in diesem Fall stimmt es tatsächlich... Die orchestralen Elemente sind weg, was jedem einzelnen Bandmitglied mehr Raum gibt, um zu glänzen. Es geht direkt zur Sache und ist härter als das, was wir in letzter Zeit gemacht haben... Es ist ein frischer Sound. Aber es ist immer noch Leprous. Wir können es kaum erwarten, dass ihr es hört!

Das Album wurde von David Castillo in den Ghost Ward Studios in Schweden aufgenommen, während sie mit Adam Noble (PLACEBO, BIFFY CLYRO, NOTHING BUT THIEVES, etc.) gemischt und mit Robin Schmidt (The 1975, PLACEBO, THE GLASLIGHT ANTHEM, etc.) gemastert wurden. Das Frontcover des Albums (links zu sehen!) wurde von John Dolan fotografiert und von Ritxi Ostáriz gestaltet.