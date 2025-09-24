TAILGUNNER unterschreibt bei Napalm Records

Die Band tourte als Vorgruppe von KK'S PRIEST durch Großbritannien und Gitarren-Legende K.K. DOWNING produziert das kommende Studioalbum!



TAILGUNNER über das Signing:

"Es gibt ikonische Partnerschaften wie "Denim And Leather", Jack Daniel's und Cola, und "Swords And Tequila"  wir hoffen, dieser Aufzählung nun TAILGUNNER & NAPALM RECORDS hinzuzufügen. Wir sind stolz darauf, purer Heavy Metal zu sein, ohne Entschuldigungen oder Kompromisse  deshalb fühlen wir uns auch beim weltweit größten unabhängigen Metal-Label wie zu Hause. Der Blitzkrieg unserer ersten drei Jahre als Band geht mit Vollgas weiter  mit unserem kommenden zweiten Album, dem unglaublichen Team von Napalm hinter uns sowie dem großartigen und legendären K.K. DOWNING als Produzenten des Albums nehmen wir es mit der Welt auf und hissen die Flagge des britischen Metal. Heavy Metal für immer!"



K.K. DOWNING über TAILGUNNER:

"Eine Band wie TAILGUNNER hätten wir schon vor Jahren aus der britischen Szene emporsteigen sehen müssen. Sie verkörpern alles, für das der Heavy Metal steht: Sie sind laut und stolz und stehen in der Tradition all der Metal-Größen, die vor ihnen kamen. Ihre rohe Energie und ihr eigenständiger Stil vereinen alle Szene-Urväter. MAIDEN, PRIEST, MOTÖRHEAD, DEF LEPPARD  die Liste ist endlos. Die Band bringt eine jugendliche Frische und eine Einzigartigkeit mit, die sie ohne Zweifel zu Fan-Favoriten machen werden!"



TAILGUNNER Rocks Bloodstock Open Air 2024  Full Live Performance!







https://www.youtube.com/watch?v=Sf8xhjNIigc



(Photo Credit: Tunde Valiszka)



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: tailgunner kk downing