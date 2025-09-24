MYSTIC CIRCLE mit neuem Video

Am 31. Oktober 2025 erscheint via ROAR das neue Album "Hexenbrand 1486" von MYSTIC CIRCLE. Mit 'The Bible Of Witch Chase' gibt es ene weitere Auskollung.



Die Band kommentiert:

" 'The Bible of Witch Chase' ist der erste Teil unserer Heinrich Kramer-Trilogie. Getrieben von verzerrten Visionen schrieb er den Malleus Maleficarum und verurteilte hunderte unschuldiger Seelen zum Tod. Dieser Song versetzt dich zurück ins Mittelalter, wo die Schreie der Unschuldigen widerhallten, während sie von den Dienern der Heiligen Kirche geschlachtet wurden. Einmal mehr ist es eine Aussage gegen eine von Gier und falscher Frömmigkeit korrumpierte Institution. Musikalisch ist es ein dissonantes, metallisch beeinflusstes Stück, inspiriert von Hexerei, der Inquisition und dem dunklen Geist des Mittelalters."



The Bible Of Witch Chase







https://www.youtube.com/watch?v=-U2PkN_G1Po





