ROCK HARD FESTIVAL 2026: bisher bestätigte Bands

Vom 22.-24. Mai 2026 (Pfingsten) geht das ROCK HARD FESTIVAL im Amphitheater Gelsenkirchen in die nächste Runde.



Mit ARMORED SAINT, SLIME, LUCIFER, ANGEL WITCH, HIRAX und NECKBREAKKER sind die ersten Bands bereits gebucht. Der Vorverkauf wird offiziell am 26. September 2025 eröffnet.



Die 3-Tages-Tickets kosten 155.- Euro inklusive aller Gebühren (Ticketlink).



Aktuelle Informationen, Videos und Interviews der beteiligten Bands sowie Impressionen vom Gelände findet man auf der Festival-Page und auf Facebook.

