Neuigkeiten von RELIQA

Die Alternative-Metal-Band RELIQA aus Sydney, Australien, hat sich mit der neuen Single 'Your Touch' zurückgemeldet.



Die Bans sagt zur neuen Single:

" 'Your Touch' ist die Fortsetzung einer Idee, die uns sehr am Herzen liegt und die wir bereits in "Secrets Of The Future" thematisiert haben: die Angst, dass Ambitionen zu weit gehen könnten. Es geht darum, einen Tunnelblick zu haben, bei dem man so sehr auf ein einziges Ziel fixiert ist, dass man eines Tages feststellt, dass man alles, was man liebt, zurückgelassen hat. Aus diesem Grund ist der Song voller Bilder aus dem Weltraum  es schien eine passende Metapher für mutige Schritte zu sein, die einen isolierter denn je zurücklassen."



Your Touch







https://www.youtube.com/watch?v=gcFC38Dqjqo

