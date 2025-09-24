HORROR WITHIN mit Debütalbum
Aus Frankreich kommt eine neue Technical Death Metal/Deathcore-Welle auf uns zu, denn die Jungs aus Montpellier, alias HORROR WITHIN, haben das Debütalbum "Soul Awakening" im Gepäck. Die neue Scheibe wird am 03.10.2025 via Dolorem Records veröffentlicht und zeigt sich mit vorab bereits mit dem Track 'Phobophobia'.
"Soul Awakening" Trackliste:
01. Phobophobia
02. Silent Fall
03. Rupture
04. Waiting Room
05. Basic Day
06. Dead Inside
07. Tears of Angels
08. The Beast
"Phobophobia" (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=qZm5Spxd7Wg
HORROR WITHIN Bandcamp
Norman Wernicke
horror within soul awakening phobophobia
