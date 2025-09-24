MESSA mit neuer Enthüllung
24.09.2025 | 18:33
Aus ihrem aktuellen Album "The Spin" hat die italienische Doom Metal/Rock-Truppe MESSA nun die Single 'Reveal' veröffentlicht. Dazu spendierte das female fronted Gespann dem Track ein Video auf YouTube.
"The Spin" Trackliste:
01. Void Meridian
02. At Races
03. Fire On The Roof
04. Immolation
05. The Dress
06. Reveal
07. Thicker Blood
Reveal (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=1FMDYxgK7ys
