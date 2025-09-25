KREATOR kündigt neues Album "Krushers Of The World" an!
Kommentieren
Die Thrasher KREATOR veröffentlichen am 26.01.2026 via Nuclear Blast Records das neue Album "Krushers Of The World"! Die erste Single 'Seven Serpents' soll morgen, am 26.09.25, veröffentlicht werden.
Eine Tour steht auch schon in den Startlöchern, mit dabei sind CARCASS, EXODUS und NAILS.
March 20 - Lisbon, Portugal - MEO Arena
March 22 - Madrid, Spain - Palacio Vistalegre
March 24 - Paris, France - Zenith Paris
March 25 - Brussels, Belgium - Ancienne Belgique
March 27 - London, UK - O2 Academy Brixton
March 28 - Manchester, UK - O2 Apollo Manchester
March 29 - Glasgow, UK - O2 Academy Glasgow
March 31 - Esch-sur-Alzette, Luxembourg - Rockhal
April 01 - Zürich, Switzerland - Halle 622
April 03 - 's-Hertogenbosch, Netherlands - Mainstage Brabanthallen
April 04 - Essen, Germany - Grugahalle
April 05 - Frankfurt, Germany - Jahrhunderthalle
April 07 - Milan, Italy - Alcatraz
April 08 - Ljubljana, Slovenia - Media Center
April 09 - Vienna, Austria - Gasometer
April 10 - Ludwigsburg, Germany - MHP Arena
April 11 - Munich, Germany - Zenith
April 12 - Karlín, Czechia - Forum Karlín
April 13 - Budapest, Hungary - Barba Negra
April 15 - Warsaw, Poland - COS Torwar
April 17 - Hamburg, Germany - Inselparkhalle
April 18 - Berlin, Germany - Uber Eats Music Hall
April 20 - Riga, Latvia - Palladium Riga
April 21 - Helsinki, Finland - Black Box Finland Oy
April 23 - Stockholm, Sweden - Annexet
April 24 - Oslo, Norway - Sentrum Scene
April 25 - Copenhagen, Denmark Poolen
- Quelle:
- Band-Social-Media
- Redakteur:
- Jakob Ehmke
- Tags:
- kreator neues album 2026 krushers of the world seven serpents
0 Kommentare