KREATOR kündigt neues Album

Die Thrasher KREATOR veröffentlichen am 26.01.2026 via Nuclear Blast Records das neue Album "Krushers Of The World"! Die erste Single 'Seven Serpents' soll morgen, am 26.09.25, veröffentlicht werden.

Eine Tour steht auch schon in den Startlöchern, mit dabei sind CARCASS, EXODUS und NAILS.

March 20 - Lisbon, Portugal - MEO Arena

March 22 - Madrid, Spain - Palacio Vistalegre

March 24 - Paris, France - Zenith Paris

March 25 - Brussels, Belgium - Ancienne Belgique

March 27 - London, UK - O2 Academy Brixton

March 28 - Manchester, UK - O2 Apollo Manchester

March 29 - Glasgow, UK - O2 Academy Glasgow

March 31 - Esch-sur-Alzette, Luxembourg - Rockhal

April 01 - Zürich, Switzerland - Halle 622

April 03 - 's-Hertogenbosch, Netherlands - Mainstage Brabanthallen

April 04 - Essen, Germany - Grugahalle

April 05 - Frankfurt, Germany - Jahrhunderthalle

April 07 - Milan, Italy - Alcatraz

April 08 - Ljubljana, Slovenia - Media Center

April 09 - Vienna, Austria - Gasometer

April 10 - Ludwigsburg, Germany - MHP Arena

April 11 - Munich, Germany - Zenith

April 12 - Karlín, Czechia - Forum Karlín

April 13 - Budapest, Hungary - Barba Negra

April 15 - Warsaw, Poland - COS Torwar

April 17 - Hamburg, Germany - Inselparkhalle

April 18 - Berlin, Germany - Uber Eats Music Hall

April 20 - Riga, Latvia - Palladium Riga

April 21 - Helsinki, Finland - Black Box Finland Oy

April 23 - Stockholm, Sweden - Annexet

April 24 - Oslo, Norway - Sentrum Scene

April 25 - Copenhagen, Denmark  Poolen