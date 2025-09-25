P.O.D. zollt Tribut

Die US-amerikanische Rockband P.O.D legt heute eine ganz besondere Veröffentlichung vor. Mit ihrer eigenen Interpretation des legendären BEATLES-Songs 'Dont Let Me Down' zollt die Formation einem der größten Einflüsse der Musikgeschichte Tribut.





Dazu die Band:

Es mag klischeehaft klingen, aber wir haben die Beatles von Beginn unserer Songwriting-Karriere an immer bewundert, sagt Curiel. Ihre Melodien, ihre Hooks und ihre furchtlosen Experimente haben uns dazu inspiriert, unsere eigene Version des Klassikers Dont Let Me Down zu schreiben, mit nichts als größtem Respekt. Dank an die Beatles, dass sie dabei geholfen haben, den Grundstein für das zu legen, was wir heute als Rock n Roll, Pop und Metal kennen.







"Don't Let Me Down" (Official Audio)







https://www.youtube.com/watch?v=CF8sNBobpOo