P.O.D. zollt Tribut
Die US-amerikanische Rockband P.O.D legt heute eine ganz besondere Veröffentlichung vor. Mit ihrer eigenen Interpretation des legendären BEATLES-Songs 'Dont Let Me Down' zollt die Formation einem der größten Einflüsse der Musikgeschichte Tribut.
Dazu die Band:
Es mag klischeehaft klingen, aber wir haben die Beatles von Beginn unserer Songwriting-Karriere an immer bewundert, sagt Curiel. Ihre Melodien, ihre Hooks und ihre furchtlosen Experimente haben uns dazu inspiriert, unsere eigene Version des Klassikers Dont Let Me Down zu schreiben, mit nichts als größtem Respekt. Dank an die Beatles, dass sie dabei geholfen haben, den Grundstein für das zu legen, was wir heute als Rock n Roll, Pop und Metal kennen.
"Don't Let Me Down" (Official Audio)
https://www.youtube.com/watch?v=CF8sNBobpOo
