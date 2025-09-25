BLOOD RED THRONE mit Albumankündigung
Kommentieren
Die norwegische Death-Metal-Institution BLOOD RED THRONE meldet sich mit geballter Wucht zurück und kündigt ihr nunmehr zwölftes Studioalbum an. Mit der gewohnt brachialen Durchschlagskraft feuert die Formation aus Kristiansand erneut aus allen Rohren und zeigt, warum sie seit über zwei Jahrzehnten zu den unumstößlichen Säulen der extremen Metal-Szene zählt.
Der neue Longplayer trägt den Titel Siltskin und erscheint am 05.12.2025 über Soulseller Records.
Die Band dazu:
"Wir waren noch nie so zufrieden und begeistert von einem Album von BLOOD RED THRONE. Es ist heavier, schneller, melodischer und kraftvoller denn je und vor allem hat es einen ganz eigenen BRT-Sound!"
"Siltskin" Trackliste:
01. Scraping Out The Cartilage
02. Beneath The Means
03. Husk In The Grain
04. Necrolysis
05. Anodyne Rust
06. Vestigial Remnants
07. Vermicular Heritage
08. On These Bones
09. Marrow Of The Earth
- Quelle:
- SURE SHOT WORX
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- blood red throne siltskin
0 Kommentare