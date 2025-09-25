BLOOD RED THRONE mit Albumankündigung

Die norwegische Death-Metal-Institution BLOOD RED THRONE meldet sich mit geballter Wucht zurück und kündigt ihr nunmehr zwölftes Studioalbum an. Mit der gewohnt brachialen Durchschlagskraft feuert die Formation aus Kristiansand erneut aus allen Rohren und zeigt, warum sie seit über zwei Jahrzehnten zu den unumstößlichen Säulen der extremen Metal-Szene zählt.



Der neue Longplayer trägt den Titel Siltskin und erscheint am 05.12.2025 über Soulseller Records.





Die Band dazu:



"Wir waren noch nie so zufrieden und begeistert von einem Album von BLOOD RED THRONE. Es ist heavier, schneller, melodischer und kraftvoller denn je und vor allem hat es einen ganz eigenen BRT-Sound!"





"Siltskin" Trackliste:





01. Scraping Out The Cartilage

02. Beneath The Means

03. Husk In The Grain

04. Necrolysis

05. Anodyne Rust

06. Vestigial Remnants

07. Vermicular Heritage

08. On These Bones

09. Marrow Of The Earth

Quelle: SURE SHOT WORX Redakteur: Norman Wernicke Tags: blood red throne siltskin