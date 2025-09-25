ACCEPT trennt sich von Gitarrist Uwe Lulis

ACCEPT und Gitarrist Uwe Lulis gehen "aus logistischen Gründen" künftig getrennte Wege. In ihrem Statement schreibt die Band:

"Nach reiflicher Überlegung wird ACCEPT zur traditionellen Besetzung mit zwei Gitarristen zurückkehren und trennt sich vom deutschen Gitarristen Uwe Lulis.

Diese Entscheidung wurde aus rein logistischer Überlegung heraus getroffen, es gibt keine persönlichen oder musikalischen Differenzen.

Uwe und ACCEPT sind weiterhin gut befreundet, Metal Brothers in Arms und das wird auch so bleiben.

Wir hatten ein fantastisches Jahrzehnt zusammen, erschufen Killer-Songs und brachten Metal auf die größten Bühnen rund um die Welt."