AVRALIZE: Liminal-Tour 2025

Die süddeutsche Modern-Metalcore-Band AVRALIZE geht im November und Dezember 2025 auf Tour. Nach erfolgreichen Festivalauftritten und einer stetig wachsenden Fanbase bringt das Quartett seinen Mix aus packenden Breakdowns, atmosphärischen Passagen und eingängigen Melodien nun in die Clubs im deutschsprachigen Raum.

Die Stationen führen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz  von intimen Locations wie dem Badehaus in Berlin bis hin zu größeren Clubs wie dem Backstage in München oder dem Wizemann in Stuttgart.

Die Termine im Überblick:

13.11.25  Leipzig, Neues Schauspiel (DE)

14.11.25  Berlin, Badehaus (DE)

15.11.25  Hamburg, Bahnhof Pauli (DE)

21.11.25  Wien, Chelsea (AT)

22.11.25  München, Backstage (DE)

29.11.25  Zürich, X-TRA Musikcafe (CH)

30.11.25  Stuttgart, Im Wizemann (DE)

04.12.25  Hannover, LUX (DE)

05.12.25  Köln, MTC (DE)

06.12.25  Frankfurt, Nachtleben (DE)

Fans können sich auf energiegeladene Shows freuen, die sowohl die aktuelle EP als auch neue Songs im Gepäck haben werden.

Photo Credit: Marc Eggert