SYMPHONIC METAL NIGHTS im September

Vom 1. bis 24. September 2023 finden die "Symphonic Metal Nights" statt. Am Start sind SIRENIA (NO), AMBERIAN DAWN (FI), DARK SARAH (FI) und REXORIA (SWE).



Hier die Tourdaten:



01.09.2023 DE Oberhausen / Helvete

02.09.2023 BE Bree / Metal Babes Festival

03.09.2023 DE Erfurt / From Hell

04.09.2023 CH Rorschach / Industrie36

05.09.2023 DE Nürnberg / Der Cult

06.09.2023 DE Hamburg / Logo

07.09.2023 NL Drachten / Iduna

08.09.2023 NL Zaandam / Flux

09.09.2023 NL Enschede / Metropool

10.09.2023 BE Kortrijk / DVG club

13.09.2023 DE Weinheim / Cafe Central

14.09.2023 FR Lyon / Rock n Eat

15.09.2023 CH St Maurice / Le Manoir Pub

16.09.2023 DE Burglengenfeld / VAZ

17.09.2023 HU Budapest / Barba Negra

18.09.2023 AT Wien / Viper Room

19.09.2023 CZ Jablunkov / Rock Cafe Southock

20.09.2023 PL Krakow / Kwadrat

21.09.2023 PL Lublin / Radio Lublin

22.09.2023 LT Vilnius / Vakaris

23.09.2023 LV Riga / Melna Piektdiena

24.09.2023 EE Tallinn / Tapper



