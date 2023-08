NCN 2023 Running Order verfügbar

Vom 01.09. bis zum 03.09.2023 findet wieder im Kulturpark Deutzen das NCN-Festival statt. Dafür wurde in den letzten Tagen die Running Order veröffentlicht.



Bei der 16. Auflage des Festivals werden unter anderen PRAGER HANDGRIFF, THE OTHER, ROME und DIE KRUPPS auftreten. Die Mischung des Programmes ist wie gewohnt sehr ausgewogen. Dazu runden diverse Lesungen das Ganze ab.



Die Tickets sowie alle weiteren Infos rund um die Veranstaltung gibt es auf der Festival-Homepage.

