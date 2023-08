360 Millionen Menschen sind gehörlos. DEVIL MAY CARE gibt uns die Möglichkeit, uns in diese Situation hineinzuversetzen, indem die Band ein tonloses Video zum neuen Song 'Chakra - As Long As I'm Breathing' veröffentlicht hat. Zusätzlich werden die Lyrics in Gebärdensprache gezeigt.

Quelle: YouTube Redakteur: Pia-Kim Schaper Tags: devil may care chakra tonloses video