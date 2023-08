S A R R A M veröffentlicht Anfang September ein neues Album

In einer knappen Woche, genauer gesagt am Freitag, den 01.09.2023, erscheint die fünfte Scheibe des experimentellen, sardinischen Post-Rock-Dark-Ambient-Projektes von Valerio Marras über Subsound Records. Das Album trägt den Namen "Pàthei Màthos", beinhaltet acht Tracks und wird neben dem Digitalformat auch als Vinyl erhältlich sein. Thematisch soll das Album dem Thema "Lernen durch Leiden" gewidmet sein. Als Gastmusiker haben sowohl LILI REFRAIN, DALILA KAYROS und Tobias Vethake aka SICKER MAN mit Hand angelegt. Zum Beispiel hat LILI REFRAIN am Titeltrack mitgewirkt, der bereits auf Bandcamp zur Verfügung steht.

