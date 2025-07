SYLOSIS kommt 2026 auf Headliner-Tour

Die britische Metal-Powerhouse-Band SYLOSIS kommt auf eine 31-tägige Headline-Tournee, die sie Anfang 2026 durch große Hallen und Städte in Großbritannien und Europa führen wird.



SYLOSIS erklärt dazu:

"Das ist es! 5 Jahre haben wir auf eine UK/EU-Headline-Tour hingearbeitet mit einem Programm, auf das wir wirklich stolz sind. Wir haben in den letzten Jahren hart getourt und waren als Einheit nie stärker. Jetzt ist es an der Zeit, einen Zahn zuzulegen und allen zu zeigen, was eine SYLOSIS-Show ausmacht.



REVOCATION sind wahre Legenden des Genres, und es ist eine Ehre, sie als Teil dieser Band dabei zu haben. DISTANT sind eine der am härtesten arbeitenden Heavy-Bands da draußen, und eine unserer Lieblingsbands der letzten Jahre aus den USA, LIFE CYCLES rundet das Programm ab.



Wir lieben Heavy-Musik und haben ein wahres Schaufenster des modernen Metals zusammengestellt. Wenn ihr euch selbst als Fan von Heavy Metal betrachtet, dürft ihr diese Tour auf keinen Fall verpassen. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder."



UK/EUROPE 2026

w/ REVOCATION (US), DISTANT (NL) & LIFE CYCLES (US)



16.01.26 (DE) Oberhausen, Kulttempel

17.01.26 (DE) Hamburg, Gruenspan

18.01.26 (DE) Berlin, Hole 44

19.01.26 (DK) Copenhagen, Pumpehuset

21.01.26 (FI) Helsinki, Tavastia, Helsinki

23.01.26 (SE) Stockholm, Fryshuset Klubben

24.01.26 (NO) Oslo, John Doe

25.01.26 (SE) Gothenburg, Pustervik

27.01.26 (DE) Nürnberg, Hirsch

28.01.26 (AT) Wien, Szene Wien

29.01.26 (DE) München, Backstage

30.01.26 (HU) Budapest, Barba Negra Blue Stage

31.01.26 (CZ) Prag, Meet Factory

01.02.26 (DE) Karlsruhe, Substage

03.02.26 (CH) Zürich, Dynamo

04.02.26 (AT) Dornbirn, Conrad Sohm

05.02.26 (IT) Mailand, Legend Club

06.02.26 (FR) Lyon, Rayonne, Lyon

07.02.26 (ES) Barcelona, Salamandra

08.02.26 (ES) Madrid, Sala Mon Live

10.02.26 (FR) Paris, Machine du Moulin Rouge

11.02.26 (NL) Haarlem, Patronaat

12.02.26 (BE) Gent, Vierde Zaal

13.02.26 (NL) Eindhoven, Dynamo

14.02.26 (DE) Dresden, Reithalle

15.02.26 (PL) Krakow, Kwadrat

17.02.26 (DE) Frankfurt, Zoom

18.02.26 (DE) Hannover, Musikzenturm

20.02.26 (UK) London, 02 Kentish Town Forum

21.02.26 (UK) Manchester, 02 The Ritz

22.02.26 (IE) Dublin,The Academy



