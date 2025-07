RELOAD FESTIVAL 2025 in Sulingen mit Neuigkeiten

Das RELOAD FESTIVAL in Sulingen feiert vom 14. bis 16. August 2025 sein 20-jähriges Bestehen.



Ab sofort (14.07.25, 17 Uhr) gibt es ein streng limitiertes Kontingent an Tagestickets, exklusiv im Vorverkauf über unsere Festivalhomepage. Darüber hinaus ist ein kleines Restkontingent an Kombitickets erhältlich – ideal für Kurzentschlossene und spontane Festivalfans.



Wenn ihr Fragen zu den Tagestickets habt, meldet euch bitte per Mail unter:

tickets@reload-festival.de



Mit BREAKDOWN OF SANITY dürfen wir außerdem einen neuen hochkarätigen Act im Line-up begrüßen!



Hier die Running Order:

Weitere Informationen auf reload-festival.de, Instagram, Facebook und über presse@reload-festival.de