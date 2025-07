BEFORE THE DAWN mit besonderem Sing-Through-Video

Am 5. September 2025 erscheint via Reaper Entertainment das neue Album "Cold Flare Eternal" von BEFORE THE DAWN. Nach dem Video zu der aktuellen Single 'Stellar Effect' verröffentlicht die Band noch ein besonderes Sing-Through-Video zum Track.



Tuomas Saukkonen sagt über den Song:

" 'Stellar Effect' ist eine perfekte Kombination aus dem alten BTD-Sound und der Band, die wir im Jahr 2025 sind. Düsterer Gothic Metal trifft auf melodischen Death Metal in monumentaler Form. Außerdem unterstreicht der Song eindrucksvoll die enorme stimmliche Bandbreite, die Paavo mitbringt."



Stellar Effect (Official Sing Through)







https://www.youtube.com/watch?v=WmpEtawZfUs



Quelle: Reaper Entertainment Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: before the dawn cold flare eternal stellar effect sing through video