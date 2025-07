GLENN HUGHES und die Stimme im Kopf

Rock'n'Soul-Tausendsassa GLENN HUGHES veröffentlicht am 5. September via Frontiers Music sein neues Solo-Opus "Chosen" und serviert uns in diesem Zusammenhang gleich einen aktuellen Song in Form der Single 'Voice In My Head':

Voice In My Head

https://www.youtube.com/watch?v=02bCB_YWCns

"Chosen" Album Tracklist:

1. Voice In My Head

2. My Alibi

3. Chosen

4. Heal

5. In The Golden

6. The Lost Parade

7. Hot Damn Thing

8. Black Cat Moan

9. Come And Go

10. Into The Fade