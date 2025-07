POWERMETAL.de präsentiert: EDENBRIDGE 2026!

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von EDENBRIDGE zu präsentieren!

Im Zuge des kommenden "Set The Dark On Fire"-Albums, das am 16. Januar 2026 erscheinen wird, ist die Symphonic-Metal-Band EDENBRIDGE im deutschsprachigen Raum auf Tour und wird gemeinsam mit FLOWERLEAF und MIRACLE FLAIR die Buden zum Kochen bringen!

Im Detail sind das folgende Dates:

27.02. A-Wien/Szene*

28.02. A-Enns/Kulturzentrum d’Zuckerfabrik*

04.03. D-Bad Friedrichshall/Lemmys

05.03. D-Weinheim/Cafe Central

06.03. D-Lindau/Club Vaudeville

07.03. CH-Lenzburg/Met Bar

08.03. CH-Laufen/Biomill

09.03. D-München/Backstage

10.03. D-Trier/Mergener Hof

11.03. NL-Arnhem/Willemeen

12.03. D-Siegburg/Kubana

13.03. D-Berlin/Orwo Haus

14.03. D-Jena/F-Haus

15.03. D-Regensburg/Event Hall Airport

*ohne FLOWERLEAF, MIRACLE FLAIR

Quelle: intern Redakteur: Marcel Rapp Tags: edenbridge set the dark on fire spv steamhammer flowerleaf miracle flair

Mit der Rückkehr zu SPV/Steamhammer legen Sabine Edelsbacher und ihre Mannen den Grundstein für eine glorreiche Zukunft, die die Band mit "Set The Dark On Fire" untermauern wird.